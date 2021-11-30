Фанат Путина идет на выборы во Франции

Эрик Земмур решил идти на президентские выборы. Фото: Reuters

Французский журналист Эрик Земмур объявил о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах.

30 ноября он опубликовал в соцсетях видеообращение, передает Le Figaro.

"Дорогие мои соотечественники, я решил взять нашу судьбу в руки. Сейчас речь идет уже не о реформах, а о спасении Франции. Я решил участвовать в президентских выборах", - сказал Земмур.

5 декабря на арене "Зенит" в Париже должна пройти первая встреча со сторонниками в рамках официально объявленной избирательной кампании. Ранее он проводил мероприятия, но держал интригу по поводу участия в выборах.

Земмуру прочат победу над Марин Ле Пен и выход во второй тур с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Журналист придерживается правых взглядов. Он благосклонно относится к президенту России Владимиру Путину.

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"Путин – это не наш противник, это наша совесть. Он – единственный европеец, который говорит "нет" Америке, как когда-то де Голль. Он – единственный демократически избранный лидер, берущий на себя вертикаль власти, тогда как все остальные склоняются к эгалитаризму горизонтального общества", - писал Земмур в 2016 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил оттенок одного цвета на государственном флаге страны. Об изменении оттенка официально не сообщали общественности, но в Елисейском дворце факт подтвердили.