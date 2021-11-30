Фанат Путина идет на выборы во Франции

 
Ексклюзивы
1/5
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 1683
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3033
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5112
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 11259
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3393
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2286
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 432
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2124
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2961
Фото
Все фото
9
13
6
10
8
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Белом доме установили рождественскую елку
В Белом доме установили рождественскую елку
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Видео
Все видео
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 387
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2115
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3663
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3816
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 657
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
вторник, 30 ноября 2021 14:28

Фанат Путина идет на выборы во Франции

  Комментировать
Фанат Путина идет на выборы во Франции
Эрик Земмур решил идти на президентские выборы. Фото: Reuters

Французский журналист Эрик Земмур объявил о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах.

30 ноября он опубликовал в соцсетях видеообращение, передает Le Figaro.

"Дорогие мои соотечественники, я решил взять нашу судьбу в руки. Сейчас речь идет уже не о реформах, а о спасении Франции. Я решил участвовать в президентских выборах", - сказал Земмур.

5 декабря на арене "Зенит" в Париже должна пройти первая встреча со сторонниками в рамках официально объявленной избирательной кампании. Ранее он проводил мероприятия, но держал интригу по поводу участия в выборах.

Земмуру прочат победу над Марин Ле Пен и выход во второй тур с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Журналист придерживается правых взглядов. Он благосклонно относится к президенту России Владимиру Путину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения

"Путин – это не наш противник, это наша совесть. Он – единственный европеец, который говорит "нет" Америке, как когда-то де Голль. Он – единственный демократически избранный лидер, берущий на себя вертикаль власти, тогда как все остальные склоняются к эгалитаризму горизонтального общества", - писал Земмур в 2016 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил оттенок одного цвета на государственном флаге страны. Об изменении оттенка официально не сообщали общественности, но в Елисейском дворце факт подтвердили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанат Путина идет на выборы во Франции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 2 Просмотров: 30764
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11619
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 11259
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 7389
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 7380
Мир
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой
9
 Просмотров: 486
Жители ОРДЛО вступили в партию Путина "Единая Россия"
Жители ОРДЛО вступили в партию Путина "Единая Россия" Просмотров: 171
Суд Сербии впервые вынес приговор за организацию участия в войне на Донбассе
Суд Сербии впервые вынес приговор за организацию участия в войне на Донбассе Просмотров: 216
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
13
 Просмотров: 459
В Белом доме установили рождественскую елку
В Белом доме установили рождественскую елку
6
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
14
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
3
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 2781
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть