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воскресенье, 13 мая 2018 06:25

Facebook ввел сервис "проверки безопасности" после нападения в Париже

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Facebook ввел сервис &quot;проверки безопасности&quot; после нападения в Париже
В Париже неизвестный напал на прохожих. Фото: Новое время

Социальная сеть Facebook активировала услугу "Проверка безопасности" (Safety Check) в Париже после нападения с ножом, совершенного в центре города в субботу вечером.

Отмечается, что пользователи сети после произошедшего в Париже могут предложить или получить помощь, а также сообщить своим близким о том, что их жизни ничто не угрожает. Кроме того, опция позволяет пользователям социальной сети оперативно дать знать, что они уцелели в случае теракта, стихийного бедствия или катастрофы. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

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Инцидент в столице Франции произошел на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. Нападавший был ликвидирован на месте подоспевшими сотрудниками муниципальной полиции. Данных о личности преступника по-прежнему не обнародовано.

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