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понедельник, 11 ноября 2019 10:21

Facebook и YouTube будут скрывать имя обличителя Трампа

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Facebook и YouTube будут скрывать имя обличителя Трампа
Facebook и YouTube будут удалять посты с именем информатора против Трампа. Фото: Hype.ru

Facebook и YouTube будут удалять всю информацию с именем сотрудника ЦРУ, который подал жалобу на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Facebook объяснили, что публикация контента с именем информатора нарушает правила, направленные на противодействие "координированных атак" на платформе, сообщает The Verge.

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После этого видеохостинг YouTube подтвердил, что устранит контент, в котором упоминается имя информатора в заголовке, описания или же видео.

В то же время представитель Twitter заявил, что соответствующие посты не нарушают правил сервиса.

Информатор, который первым сообщил о возможном давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского, готов предоставить письменные ответы на вопросы представителей Республиканской партии. Адвокат информатора Марк Заид отметил, что это попытка остановить усилия Трампа и его союзников раскрыть личность его клиента.

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