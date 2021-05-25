Евросоюз решил запретить полеты белорусским авиакомпаниям

Белавиа запретили летать в Европу. Фото: Reuters

Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Решение Европейского Совета - не окончательное и не вступает в силу сразу, поскольку его еще должен принять Совет Европейского Союза, сообщил пресс-секретарь президента Европейского Совета Шарля Мишель Баренда Ленд в Twitter.

Саммит осудил задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Страны ЕС призывают немедленно их освободить и не нарушать их свободу передвижения.

Европейский Совет также обратился в Совет ЕС с просьбой подготовить экономические санкции против представителей действующего белорусского режима, причастных к задержанию Протасевича и Сапеги.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.