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вторник, 08 мая 2018 07:45

Евросоюз рассмотрит дополнительные санкции в отношении России

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Евросоюз рассмотрит дополнительные санкции в отношении России
Санкции в отношении России рассмотрят страны-члены ЕС. Фото - Укринформ

Сегодня, 8 мая, Комитет постоянных представителей 28 стран-членов Евросоюза должен рассмотреть дополнительные санкции в отношении России из-за выборов президента на территории аннексированного Крыму. Об этом свидетельствует повестка дня встречи.

"Ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки", - так называется один из документов, связанных со встречей.

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Если постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласуют введения новых санкций в отношении России, их решение затем должен одобрить Совет ЕС.

Министры иностранных дел государств "Большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России. Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

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