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воскресенье, 14 ноября 2021 17:15

Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату

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Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату
Под санкции могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Фото: Reuters

15 ноября министры иностранных дел Евросоюза расширят санкции против Беларуси из-за дестабилизации восточных границ ЕС.

Об этом сегодня заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

"Мы дадим зеленый свет расширению правовых границ наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну. В понедельник мы наложим также санкции в отношении тридцати чиновников администрации белорусского президента Александра Лукашенко, вовлеченных в этот кризис", - отметил он.

Под визовые запреты и замораживание активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. В рамках пакета новых санкций не исключают полного закрытия границы с Беларусью.

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Евросоюз обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. 10 ноября сообщалось, что под санкции попадут почти 200 человек, в том числе диктатор и его сыновья, а также более десятка учреждений и компаний.

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Дата
14
ноября

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