Евросоюз применяет новые санкции против Беларуси

ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси. Фото: slovoidilo.ua

Послы Евросоюза одобрили введение секторальных санкций против Беларуси.

Документ будет опубликован завтра, 24 июня. Об этом сообщил Рикард Джозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменная процедура скоро начнется и должна быть завершена завтра. А это значит, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером", - написал он.

Члены евросоюза обсудили пакет экономических санкций против Беларуси. Санкции будут касаться нефтегазового сектора, сферы телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Планируется запрет экспорта оружия и ограничения в финансовом секторе. Минску откажут в новых кредитах, инвестиционных услугах, запретят торговлю ценными бумагами.