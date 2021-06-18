Евросоюз готовит жесткие санкции против режима Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 9
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 45
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 126
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 603
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 774
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1188
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 585
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
5
7
6
4
Естественной смертью умер &quot;самый известный лев в мире&quot;
Естественной смертью умер "самый известный лев в мире"
Мощные наводнения унесли жизни 11 человек, еще 25 пропали без вести
Мощные наводнения унесли жизни 11 человек, еще 25 пропали без вести
Представили беспилотный электрический летающий &quot;болид&quot;
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Видео
Все видео
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео
Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 531
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 513
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1188
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3438
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 45
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
пятница, 18 июня 2021 18:23

Евросоюз готовит жесткие санкции против режима Лукашенко

  Комментировать
Евросоюз готовит жесткие санкции против режима Лукашенко
Пакет санкций ЕС может принять 21 июня. Фото: Reuters

Члены евросоюза обсудили пакет экономических санкций против Беларуси.

Австрийское агентство печати сообщает, что санкции будут касаться нефтегазового сектора, сферы телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Планируется запрет экспорта оружия и ограничения в финансовом секторе. Минску откажут в новых кредитах, инвестиционных услугах, запретят торговлю ценными бумагами.

"С самого начала нашей целью было предотвратить влияние этих санкций на частные вклады", - отметили в МИД Австрии.

Там отметили, что белорусское население не должно стать мишенью экономических санкций.

Журналист RFE/RL Рикард Йозвяк написал в Twitter, что совет по иностранным делам должен принять решение в ближайшие дни. Скорее всего, это будет 21 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужен международный трибунал для расследования преступлений Лукашенко - Тихановская

В заседании примет участие лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она намерена обсудить с министрами иностранных дел ситуацию в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила американским законодателям, что авторитарный правитель Александр Лукашенко превращает Беларусь в "Северную Корею Европы". Она призвала США расширить санкции против лиц и предприятий, которые финансируют режим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз готовит жесткие санкции против режима Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18963
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6309
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 4248
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 3069
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 10 Просмотров: 2970
Мир
После прививки массово заболели врачи
После прививки массово заболели врачи Просмотров: 657
Хотел убежать с карантина, упал и попал в больницу
Хотел убежать с карантина, упал и попал в больницу Просмотров: 99
Естественной смертью умер "самый известный лев в мире"
Естественной смертью умер "самый известный лев в мире"
6
 Просмотров: 495
Польша имеет доказательства причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров
Польша имеет доказательства причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров Просмотров: 63
Медведь напал на четырех человек и заблокировал работу аэропорта
Медведь напал на четырех человек и заблокировал работу аэропорта Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
Голосов: 459
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть