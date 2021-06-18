Евросоюз готовит жесткие санкции против режима Лукашенко

Пакет санкций ЕС может принять 21 июня. Фото: Reuters

Члены евросоюза обсудили пакет экономических санкций против Беларуси.

Австрийское агентство печати сообщает, что санкции будут касаться нефтегазового сектора, сферы телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Планируется запрет экспорта оружия и ограничения в финансовом секторе. Минску откажут в новых кредитах, инвестиционных услугах, запретят торговлю ценными бумагами.

"С самого начала нашей целью было предотвратить влияние этих санкций на частные вклады", - отметили в МИД Австрии.

Там отметили, что белорусское население не должно стать мишенью экономических санкций.

Журналист RFE/RL Рикард Йозвяк написал в Twitter, что совет по иностранным делам должен принять решение в ближайшие дни. Скорее всего, это будет 21 июня.

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В заседании примет участие лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она намерена обсудить с министрами иностранных дел ситуацию в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила американским законодателям, что авторитарный правитель Александр Лукашенко превращает Беларусь в "Северную Корею Европы". Она призвала США расширить санкции против лиц и предприятий, которые финансируют режим.