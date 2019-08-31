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суббота, 31 августа 2019 19:09

Евросоюз предложит Лондону отложить Brexit

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Евросоюз предложит Лондону отложить Brexit
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сделал заявление о Brexit. Фото: theconversation

Евросоюз хочет предложить Лондону отсрочить дату Brexit.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Он отметил, что об этом ему сказали лидеры ЕС, передает The Telegraph.

Браун подчеркнул, что за отсрочку выхода Великобритании выступает также президент Франции Эммануэль Макрона. По словам бывшего премьер-министра, такое предложение покажет, что ЕС готов к продолжению переговоров.

"Я думаю, что на следующей неделе Евросоюз откажется от дедлайна, назначенного на 31 октября", - сказал он.

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Браун добавил, что еврокомиссары тоже не намерены настаивать на сохранении срока.

Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения правительства Терезы Мэй. После этого Brexit отложили до 31 октября.

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