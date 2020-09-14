Евросоюз не может наложить санкции на Беларусь - Кипр блокирует

Александр Лукашенко / РАР

ЕС не смог наложить санкции на власти Беларуси. Заблокировал Кипр. Никосия требует взамен санкций против Турции за действия в Средиземном море.

Кипр хочет острой реакции Евросоюза против властей в Анкаре. Турки решили добывать нефть и газ в восточном Средиземноморье, которое Греция и Кипр считают своей экономической зоной. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет польское информагентство РАР.

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Санкции против белорусского руководства должны касаться около 40 человек - властей страны и глав силовых ведомств, ответственных за насилие против участников акций протеста.

Власти Турции в случае конфликта грозят Евросоюзу новыми волнами беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. По соглашению между ЕС и Турцией от 2016-го, большинство мигрантов остались в турецких лагерях для беженцев. Только сирийцев там более 3 млн. Анкара регулярно угрожает Евросоюзу открыть для миллионов беженцев границы и путь на Балканы.

В прошлом году Турция начала бурение в Средиземном море, возле Кипра, для поиска месторождений нефти и газа. Никосия и Афины считают эти действия нелегальными. Вопрос о Турции и возможных санкциях могут рассмотреть на заседании Европейского Совета 24-25 сентября.