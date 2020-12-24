Евросоюз и Великобритания договорились о торговле после Brexit

Великобритания и ЕС договорились о торговых отношениях после Brexit. Фото: err.ee

Великобритания и Европейский Союз закончили переговоры и составили историческое соглашение о торговых отношениях после Brexit.

Об этом пишет The Guardian.

31 декабря 2020 Великобритания войдет в группу третьих стран для ЕС. Это произойдет после того, как Великобритания выйдет из единого рынка Европейского Союза.

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"Мы вернули себе контроль над деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовными угодьями. Эта сделка - фантастическая новость для семей и компаний всей Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанной на нулевых тарифах и нулевых квотах ", - говорится в заявлении британского правительства.

Великобритания и Европейский Союз возобновили переговоры о переходном периоде Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон. Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе "хранятся существенные разногласия".