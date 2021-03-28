Евросоюз грозит усилением ограничений по выдаче виз

Европейский Союз угрожает 13 странам Африки и Ближнего Востока усилением ограничений по выдаче шенгенских виз.

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным Welt am Sonntag, Еврокомиссия подготовила соответствующий список стран. В ЕС отмечают, эти страны в недостаточной степени выполняют предусмотренные международным правом обязательства по репатриации своих граждан.

Речь идет преимущественно о искателей убежища, которые получили отказ в ЕС. Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии уточнила агентства dpa, что она пока не может подтвердить наличие конкретных стран в этом списке.

Как известно, с 15 июня будет доступен единственный для граждан всех 27 стран Евросоюза сертификат здоровья.