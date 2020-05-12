Евросоюз должен подготовиться ко второй волне коронавируса - Еврокомиссия

Евросоюза советуют подготовиться ко второй волне коронавируса. Фото: Reuters

Страны-члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения коронавируса Covid-19.

Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC) работает над анализом ситуации с учетом возможной второй волны Covid-19 и над мерами, которые должны приниматься в этой связи, сказал представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер, сообщает Укринформ.

"Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения", – сказал Стефан де Кеерсмакер.

Все граждане ЕС должны понимать: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена.

Стефан де Кеерсмакер отметил, что еженедельно министры по здравоохранению стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным.

Эта информация, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются, по его словам, с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.

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Напомним, за сутки 10 мая в мире выявили почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли. Всего в мире около 4,2 млн инфицированных, более 283 тысяч жертв и почти 1,5 млн выздоровевших.