Евросовет обсудит "список недружественных стран" России

В Брюсселе 24 и 25 мая пройдет специальная встреча Европейского совета.
Обсудят действия России и ее "список недружественных стран", сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме, разосланном лидерам ЕС, сообщает "Європейська правда".
В понедельник вечером пройдет ужин. На нем обсудят вопросы внешней политики.
"Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последний из которых был внесен в список так называемых "недружественных государств", - сообщил Мишель.
Поднимут тему отношений с Британией и ситуацию на Ближнем Востоке.
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Во вторник обсудят борьбу с пандемией коронавируса.
Европейский Союз раскритиковал решение России внести США и Чехию в список "недружественных стран". Об этом сообщил председатель внешнеполитической службы ЕС Хосеп Боррель.
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