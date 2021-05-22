Евросовет обсудит "список недружественных стран" России

Мишель собирает специальную встречу Европейского совета. Фото: Reuters

В Брюсселе 24 и 25 мая пройдет специальная встреча Европейского совета.

Обсудят действия России и ее "список недружественных стран", сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме, разосланном лидерам ЕС, сообщает "Європейська правда".

В понедельник вечером пройдет ужин. На нем обсудят вопросы внешней политики.

"Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последний из которых был внесен в список так называемых "недружественных государств", - сообщил Мишель.

Поднимут тему отношений с Британией и ситуацию на Ближнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ признала недружественные страны: пока в списке всего две

Во вторник обсудят борьбу с пандемией коронавируса.

Европейский Союз раскритиковал решение России внести США и Чехию в список "недружественных стран". Об этом сообщил председатель внешнеполитической службы ЕС Хосеп Боррель.