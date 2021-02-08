Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов

Европейское космическое агентство заинтересовано в женщинах-астронавтках. Фото: vn.mk.ua

Европейское космическое агентство впервые с 2010 года откроет набор новых астронавтов.

Об этом шла речь в пресс релизе ведомства.

Свое резюме можно прислать с 31 марта по 28 мая 2021 года. После приема заявок начнется конкурсный отбор. Он будет состоять из 6 этапов. Процесс отбора планируют завершить в октябре 2022 года.

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По словам представителя космического агентства, они с радостью будут принимать заявки от женщин, чтобы расширить гендерное разнообразие.

"Чтобы пойти дальше, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом. Я с нетерпением хочу увидеть как агентство будет развиваться во всех сферах исследования космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы", - сказал глава ESA Ян Вернер.

Европейское космическое агентство - международная организация, занимающаяся осуществлением совместных космических исследований, а также практическим использованием искусственных спутников. Основана 30 мая 1975 года. Штаб-квартира агентства находится в Париже. ESA имеет штат около 2 тыс. работников, а ее годовой бюджет, по состоянию на 2016 год, составил около 5,2 млрд евро.