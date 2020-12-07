Европейские горнолыжные курорты оказались в опасности из-за изменения климата

 
Ексклюзивы
1/5
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
Просмотров: 81
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2790
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1494
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1530
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1728
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1035
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5715
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
7
4
3
5
3
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Снегопад вызвал транспортный хаос
Снегопад вызвал транспортный хаос
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
В Беларуси снова задерживают людей
В Беларуси снова задерживают людей
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Видео
Все видео
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
"Натирания уксусом могут привести к отравлению " - развенчали распространенные мифы лечения гриппа
Просмотров: 81
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2790
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1548
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1035
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 513
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 10:30

Европейские горнолыжные курорты оказались в опасности из-за изменения климата

  Комментировать
Европейские горнолыжные курорты оказались в опасности из-за изменения климата
Четыре тысячи ледников горного хребта включают популярные горнолыжные курорты, такие как Церматт в Швейцарии и Тень во Франции. Фото: pixabay

92% ледников в Альпах могут быть потеряны к концу столетия.

Причиной этого явления исследователи называют изменения климата, сообщает ВВС.

Четыре тысячи ледников горного хребта включают популярные горнолыжные курорты, такие как Церматт в Швейцарии и Тень во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2020 стал одним из самых жарких - ООН

Исследования университета охватывают весь регион европейских Альп и основываются на данных и прогнозах климата за 200 лет, охватывающих период с 1901 по 2100 годы.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство Германии хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе. Это будет трудно решить из-за позиции Австрии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейские горнолыжные курорты оказались в опасности из-за изменения климата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 7 Просмотров: 42813
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 8433
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 7029
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6588
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 5877
Мир
12 лет за решеткой: Россия обвинила украинского экс-футболиста в шпионаже
12 лет за решеткой: Россия обвинила украинского экс-футболиста в шпионаже
В Австралии сгорела половина острова из наследия ЮНЕСКО
В Австралии сгорела половина острова из наследия ЮНЕСКО Просмотров: 45
США введет санкции против китайских чиновников за репрессии в Гонконге
США введет санкции против китайских чиновников за репрессии в Гонконге Просмотров: 9
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
 Просмотров: 360
Тихановская, Меркель и Тейлор Свифт: обнародовали список самых влиятельных женщин 2020
Тихановская, Меркель и Тейлор Свифт: обнародовали список самых влиятельных женщин 2020 Просмотров: 27
Больше всего комментируют
7
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
6
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
4
Украина создала собственную армию
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 451
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть