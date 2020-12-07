Европейские горнолыжные курорты оказались в опасности из-за изменения климата

Четыре тысячи ледников горного хребта включают популярные горнолыжные курорты, такие как Церматт в Швейцарии и Тень во Франции. Фото: pixabay

92% ледников в Альпах могут быть потеряны к концу столетия.

Причиной этого явления исследователи называют изменения климата, сообщает ВВС.

Четыре тысячи ледников горного хребта включают популярные горнолыжные курорты, такие как Церматт в Швейцарии и Тень во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2020 стал одним из самых жарких - ООН

Исследования университета охватывают весь регион европейских Альп и основываются на данных и прогнозах климата за 200 лет, охватывающих период с 1901 по 2100 годы.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство Германии хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе. Это будет трудно решить из-за позиции Австрии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.