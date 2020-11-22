Европе грозит третья волна коронавируса - ВОЗ

ВОЗ заявляет о возможной третьей волне коронавируса. Фото: pixabay

В начале 2021 года существует опасность третьей волны коронавируса в Европе.

Вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданию швейцарской медиакомпании CH Media.

По его словам, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

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"А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - отметил Набарро.

Он заявил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача "вновь взять вирус под контроль", не прибегая при этому к такому грубому мероприятию, как локдаун, за который, как подчеркнул спецпосланник, приходится платить "высокую цену". ВОЗ также считают, что в странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властью и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели будут низкими и будут оставаться такими", - добавил спецпосланник организации.

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