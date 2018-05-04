"Европа должна знать": Родные узников Кремля выступили в Европарламенте

В Европарламенте слушали истории о пленниках Кремля. Фото: РБК

Родные пленников Кремля по приглашению Польши выступили в Европарламенте.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Игорь Гриб, отец незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ) Павла.

"Нас сопровождал посол Польши в Украине Ян Пекло", - сообщил Игорь Гриб. Он прилетел домой из Брюсселя, где состоялась конференция "Человеческая цена российской агрессии в Украине".

По его словам, здоровье Павла значительно ухудшилось за время незаконного удержания в РФ, поскольку ему не оказывают должную медицинскую помощь.

Также Игорь Гриб отметил, что значительного вреда здоровью его сына, арест которого продлили до 4 июля, наносит отсутствие должного питания.

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"Их истории трогательные и важно, чтобы они рассказали об этом в Европейском парламенте и в штаб-квартире НАТО, куда их тоже пригласили. Это то, о чем Европа должна знать и мы не можем забыть об этом, потому что если забудем, то нас может постигнуть участь, которая постигла нас, Польшу, в 1939 году", - отметил Пекло перед конференцией, передает "Польское Радио".

28 апреля в закрытом режиме состоялось заседание районного суда Краснодара. Павлу Грибу продлили арест еще на два месяца.