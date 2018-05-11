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пятница, 11 мая 2018 05:10

Европа больше не может рассчитывать на защиту США - Меркель

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Европа больше не может рассчитывать на защиту США - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель: "Европа должна взять свою судьбу в свои руки".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США и должна "взять свою судьбу в свои руки".

Об этом она сказала в немецком Аахене на мероприятии по случаю вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Bloomberg.

"Уже не так, что Соединенные Штаты просто будут защищать нас", - сказала Меркель. "Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Это задача на будущее".

Канцлер Германии отметила, что "на пороге Европы" происходит много крупных глобальных конфликтов и выразила обеспокоенность риском войны между Израилем и Ираном в Сирии.

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"Несмотря на то, что страны Европейского Союза достигли прогресса в военном сотрудничестве, эти усилия остаются "на раннем этапе", - сказала она.

Ранее председатель Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости создать единую армию Евросоюза. "Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - отметил Таяни. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, пояснил он.

По словам председателя Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более-менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

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