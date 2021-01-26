Еврокомиссия утвердила бюджет гуманитарной помощи. Украина, Балканы и Кавказ получат €28 млн

Еврокомиссия утвердила бюджет гуманитарной помощи. Фото: eurasianeconomic.org

Европейская комиссия утвердила гуманитраний бюджет в размере €1,4 млрд.

€28 млн направят на финансирование проектов по преодолению коронавирусного кризиса в Украине, на Западных Балканах и Кавказе, говорится в пресс-службе Еврокомиссии.

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"Поскольку глобальные гуманитарные нужды еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии и последствия изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

В этом году гуманитарный бюджет на 60% больше суммы, которую приняли 2020 года.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во время акций протеста в России 23 января.