Еврокомиссия согласовала контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцин

В ЕС обсуждают решение об отказе от патентов на вакцины. Фото: Reuters

Руководители Европейского союза одобрили контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech.

О сделке объявили во второй день саммита в Португалии. Она предусматривает производство вакцин и гарантирует, что основные компоненты для производства будут поставлять из ЕС, сообщает "Радио свобода".

Это решение в ЕС озвучили после предложения США отказаться от патентов на производство вакцин от коронавируса.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что отказ от патента не решит проблемы с вакцинами. Он призвал уделять больше внимания использованию вакцин, экспорту со стороны стран-производителей и инвестициям в производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые начали изучение лекарств от коронавируса

Франция и Германия выразили несогласие с отказом от патентов. ВОЗ, Индия и Ватикан поддержали его.

8 мая лидеры ЕС проведут видеоконференцию с правительством Индии.

Производители вакцин Pfizer прогнозируют конец пандемии в середине 2022 года. Учредители немецкой лаборатории BioNTech, ответственного за одну из основных вакцин против Covid-19, считают, что пандемия может продлиться еще около года.