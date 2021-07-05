Ever Given покинет Суэцкий канал. Владельцы согласились на компенсацию

Владельцы Ever Given согласились выплатить компенсацию за блокирование Суэцкого канала. Фото: Reuters

Контейнеровоз Ever Given "торжественно покинет Суэцкий канал" 7 июля. Судно заблокировало канал на несколько дней в марте.

Владельцы корабля согласились выплатить компенсацию убытков, пишет Reuters.

Управление Суэцкого канала удерживало Ever Given с 29 марта, когда удалось его снять с мели. Причиной стало нежелание владельцев судна оплачивать экономический ущерб, к которому привела блокировка канала.

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7 июля на "торжественной церемонии" владельцы канала подпишут соглашение об урегулировании спора.

По словам главы Управления канала Осама Раби, как часть компенсации канал получит буксир с силой тяги около 75 т. Ранее требовали компенсацию в размере $916 млн, однако договорились на $550 млн.

Несмотря на аварию Ever Given, прибыль канала за первые шесть месяцев 2021 года оказалась на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Раби.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 м заблокировал Суэцкий канал на шесть дней. В пробке застряли 369 кораблей. Около 13% мировой торговли проходит через Суэцкий канал, это более 1 т перевезенных товаров в день. Мировая экономика в минуту простоя кораблей теряла $6,7 млн. Ежедневно через Суэцкий канал перевозили товары стоимостью $3 млрд.