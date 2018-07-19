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четверг, 19 июля 2018 10:07

"Это неприемлемо": В НАТО раскритиковали угрозы Путина

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&quot;Это неприемлемо&quot;: В НАТО раскритиковали угрозы Путина
Генсек НАТО указал России, что недопустимо решать за стран-соседей вопрос о вступлении в Альянс. Фото: Kherson.life

В НАТО раскритиковали слова Путина о "жесткой реакции" РФ на возможное вступление в альянс Украины или Грузии. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, высказывания России не должны влиять на потенциальных членов Североатлатнтического Альянса.

Только 29 стран-союзников и сама страна-претендент могут принимать решение, сообщает "Сегодня".

"Россия не имеет никакого права принимать решение о том, что должны делать ее соседи. Грузия, как суверенная и независимая страна, имеет право выбора своего собственного пути, включая и то, в какие оборонные учреждения она хочет вступать. Неприемлемо говорить соседям, что им делать, а что - нет", - сказал Столтенберг на встрече с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе.

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Кроме того, генсек НАТО отметил, что мнение России относительно угрозы ее безопасности - безосновательно.

"Так восстанавливается старое представление о сфере интересов, когда великие державы были способны решать, что делать, а что нет меньшим соседям. Думать, что вопросы, которые хотят решать грузины демократическим путем, могут быть угрозой или провокацией для России - совершенно ошибочно", - добавил Йенс Столтенберг.

Саммит НАТО и встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа имеют положительный результат для Украины, считает эксперт-международник Анна Шелест. "В заключительной декларации саммита - очень четкие и откровенные формулировки относительно российских действий против Украины, Грузии и даже Молдовы. На украинском-американской встрече была подтверждена территориальная целостность, миротворческая операция", - отметила Шелест.

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19
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