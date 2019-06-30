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воскресенье, 30 июня 2019 15:21

Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город
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Паводок в Сибири затопил города и дороги
Фото: РС/ТАСС
Паводок в Сибири затопил города и дороги
Паводок в Сибири затопил города и дороги
Паводок в Сибири затопил города и дороги
Паводок в Сибири затопил города и дороги

5 человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России.

Пострадавшими считаются более 350 человек, 97 из них были госпитализированы, сообщает Радио Свобода.

Подтоплены более 4 тыс. домов, в которых живут около 10 тыс. человек, в пяти районах Иркутской области. Без света остаются почти 27 тыс. человек. Разрушены 15 автомобильных мостов.

Помимо прочего затопленным оказался участок федеральной трассы "Сибирь". В результате перекрыто движение между Иркутском, Красноярском и Братском.

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун, где живет 41 тыс. человек. Здесь вышла из берегов река Ия прорвала дамбу.

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В Ишиме Тюменской области России весенний паводок затопил самолеты, стоявшие на взлетном поле.

Под водой оказались не менее пяти воздушных судов. Среди них "кукурузники" Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие.

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