Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город

Фото: РС/ТАСС

5 человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России.

Пострадавшими считаются более 350 человек, 97 из них были госпитализированы, сообщает Радио Свобода.

Подтоплены более 4 тыс. домов, в которых живут около 10 тыс. человек, в пяти районах Иркутской области. Без света остаются почти 27 тыс. человек. Разрушены 15 автомобильных мостов.

Помимо прочего затопленным оказался участок федеральной трассы "Сибирь". В результате перекрыто движение между Иркутском, Красноярском и Братском.

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун, где живет 41 тыс. человек. Здесь вышла из берегов река Ия прорвала дамбу.

Город Тулун в Иркутской области практически полностью ушел под воду. Население эвакуируют, в городе нет света,жилые дома затоплены до 3-го этажа. Есть погибшие и пропавшие. Люди, пытаясь спастись, строят дамбы и обвиняют власти в бездействии. Посмотрите эксклюзивные кадры с места pic.twitter.com/wiFMT8Rwuv — Сибирь.Реалии (@sibrealii) 29 червня 2019 р.

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Сегодня утром в Тулуне было так. Видео: подписчик "МБХ медиа" pic.twitter.com/lrbD29QOnM — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 червня 2019 р.

В Ишиме Тюменской области России весенний паводок затопил самолеты, стоявшие на взлетном поле. Под водой оказались не менее пяти воздушных судов. Среди них "кукурузники" Ан-2, PZL-104 "Вильга" и другие.