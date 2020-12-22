Это был единственный не зараженный континент: в Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса

В Антарктиде обнаружили первые случаи коронавируса. Фото: Reuters

Первые случаи коронавируса с начала пандемии обнаружили в Антарктиде.

Об этом сообщил австралийский телеканал АВС.

Этот континент оставался единственным на планете, куда не добрался Covid-19.

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На чилийской базе O`Higging заболело 36 человек. 26 из них - военнослужащие из Чили, а 9 - гражданские.

Инфицированных эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

По данным СМИ, источником заражения мог стать экипаж военного десанта корабля чилийских ВМС. 17 декабря на борту обнаружили коронавирус у 3 человек.

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен для детей.