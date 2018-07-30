"Это борьба не за марихуану, а за свободу" - в Грузии легализовали каннабис

Санкции в отношении употребления марихуаны противоречат 16-ой статье Конституции Грузии. ФОТО: YouTube

В Грузии отменили штрафы за употребление марихуаны. В то же время запрет на ее выращивание и продажа остался действующим.

Санкции исчезли вследствие удовлетворения грузинским Конституционным судом иска лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и его союзника Вахтанга Мегрелишвили. Они требовали признать неконституционными все санкции в отношении употребления каннабиса без назначения врача и отменить административный штраф за это, сообщило Jam News.

В своем решении суд отметил, что потребление марихуаны является действием, защищенным правом на свободное развитие личности. За него можно наказать только в том случае, если оно представляет угрозу для третьих лиц - в частности, в транспорте, в учебных заведениях.

По словам Зураба Джапаридзе, это была борьба не за марихуану, а за свободу.

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Новое решение сената Канады легализует марихуану. Оно вступит в силу с 17 октября и позволит канадцам с 18 или 19 лет свободно употреблять каннабис. При этом применение легких наркотиков в медицине разрешено с 2001 года.