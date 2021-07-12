Эстонского посла не пустили в самолет из-за маски

Хейти Мяемеес не пустили на самолет из-за отказа одевать маску. Фото: life-in-travel.com.ua

Посол Эcтонии в Казахстане Хейти Мяемеес не смог сесть на самолет в Нур-Султан в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена.

Сотрудники компании наземного обслуживания, контролировавшие посадку, не допустили дипломата в самолет из-за отказа надеть медицинскую маску, сообщает RMF24.

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Дипломат вел себя агрессивно, поэтому пришлось вызвать охрану аэродрома, которая вывела его из зоны паспортного контроля и передала полиции. Впоследствии он надел маску, предъявил полиции дипломатический паспорт и покинул помещение аэропорта, так и не вылетев в Казахстан.

В столичном аэропорту "Киев" пассажиров не пустили на борт самолета Wizz Air. Причиной назвали карантин в Эстонии. Не помогло ситуации даже то, что по телефону эстонские пограничники официально подтвердили пассажирам, что въезд украинцев в их страну возможен.