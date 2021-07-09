Работники авиакомпании не пустили украинцев на самолет в Эстонию

 
Ексклюзивы
1/5
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик пояснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик пояснил почему
Просмотров: 27
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1053
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1125
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 909
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 459
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1323
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 171
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 675
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
17
6
5
5
4
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Силовики штурмовали квартиру &quot;голосеевского&quot; стрелка - задержали двух человек
Силовики штурмовали квартиру "голосеевского" стрелка - задержали двух человек
Видео
Все видео
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Киевсовет со скандалом принял снос памятника дружбе с Москвой
Киевсовет со скандалом принял снос памятника дружбе с Москвой
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик пояснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик пояснил почему
Просмотров: 27
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2538
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1161
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 342
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 16:01

Работники авиакомпании не пустили украинцев на самолет в Эстонию

  Комментировать
Работники авиакомпании не пустили украинцев на самолет в Эстонию
В аэропорту Жуляны украинцев не пустили на борт самолета. Фото: Wizz Air

Сегодня, 9 июля, в столичном аэропорту "Киев" пассажиров не пустили на борт самолета Wizz Air. Причиной назвали карантин в Эстонии.

Не помогло ситуации даже то, что по телефону эстонские пограничники официально подтвердили пассажирам, въезд украинцев в их страну возможен, сообщил в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

"Что же вы делаете? К вам невозможно дозвониться. Ваши менеджеры ничего не хотят слышать. На каких основаниях вы не пустили пассажиров на борт вашего самолета в Таллинн", - отметил журналист.

Подтвердил информацию о недопуске пассажиров журналист Аркадий Бабченко. Этим рейсом не смогла вылететь в Эстонии подруга его дочери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне умышленно не пустили на свою территорию украинца

"Мы отправили им ссылку на заявление МИД этой страны, на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, звонили в департамент пограничной охраны этой страны. Все сказали, что можно ехать. Лишь сотрудник авиакомпании подумал, что пограничная служба третьей страны - это он. И он будет решать, кому лететь, кому не лететь", - пишет Бабченко.

В Польше пилот рейса Ryanair в Одессу не пускал пассажиров на борт. Инцидент произошел в аэропорту Познань-Лавица. Самолет задержался на час, а 30 человек с билетами не смогли попасть на борт. Очевидцы рассказывают, что пилот выгонял пассажиров, кричал на них и называл себя "королем самолета". Причины такого поведения людям объяснить не смогли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работники авиакомпании не пустили украинцев на самолет в Эстонию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 8523
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6705
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 5563
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 4455
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 4428
Новости Киева
Сколько украинцев не знают, где находится Бабий Яр
Сколько украинцев не знают, где находится Бабий Яр Просмотров: 54
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
17
 Просмотров: 2925
После Киевавтодора с обысками наведались и в Киевводоканал
После Киевавтодора с обысками наведались и в Киевводоканал Просмотров: 63
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
 Просмотров: 459
Схемы на десятки миллионов: сообщили причины обысков в Киевавтодоре
Схемы на десятки миллионов: сообщили причины обысков в Киевавтодоре Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Краще не ризикувати
3
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 6851
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть