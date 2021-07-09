Работники авиакомпании не пустили украинцев на самолет в Эстонию

В аэропорту Жуляны украинцев не пустили на борт самолета. Фото: Wizz Air

Сегодня, 9 июля, в столичном аэропорту "Киев" пассажиров не пустили на борт самолета Wizz Air. Причиной назвали карантин в Эстонии.

Не помогло ситуации даже то, что по телефону эстонские пограничники официально подтвердили пассажирам, въезд украинцев в их страну возможен, сообщил в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

"Что же вы делаете? К вам невозможно дозвониться. Ваши менеджеры ничего не хотят слышать. На каких основаниях вы не пустили пассажиров на борт вашего самолета в Таллинн", - отметил журналист.

Подтвердил информацию о недопуске пассажиров журналист Аркадий Бабченко. Этим рейсом не смогла вылететь в Эстонии подруга его дочери.

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"Мы отправили им ссылку на заявление МИД этой страны, на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, звонили в департамент пограничной охраны этой страны. Все сказали, что можно ехать. Лишь сотрудник авиакомпании подумал, что пограничная служба третьей страны - это он. И он будет решать, кому лететь, кому не лететь", - пишет Бабченко.

В Польше пилот рейса Ryanair в Одессу не пускал пассажиров на борт. Инцидент произошел в аэропорту Познань-Лавица. Самолет задержался на час, а 30 человек с билетами не смогли попасть на борт. Очевидцы рассказывают, что пилот выгонял пассажиров, кричал на них и называл себя "королем самолета". Причины такого поведения людям объяснить не смогли.