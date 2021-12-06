Эстонские военные будут помогать полякам на границе

Эстонские военные прибыли на польско-белорусскую границу.
Они будут помогать польским пограничникам, армии и полиции, сообщает Министерство обороны Польши.
"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задание входит строительство и ремонт временных заграждений", - говорится в сообщении.
Эстонцы будут сотрудничать с солдатами из польской "Железной дивизии".
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В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона и инженеры-резервисты двух пехотных бригад.
В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу.
При содействии нелегальной миграции задержаны двое граждан Украины. На отрезке границы возле Дубичей Церковных группа из 30 человек штурмовала границу.
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