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понедельник, 06 декабря 2021 10:42

Эстонские военные будут помогать полякам на границе
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Эстонские военные прибыли на польско-белорусскую границу
Фото: Министерство обороны Польши
Они будут помогать польским пограничникам, армии и полиции
Эстонцы будут сотрудничать с солдатами из польской "Железной дивизии"
В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона и инженеры-резервисты двух пехотных бригад

Эстонские военные прибыли на польско-белорусскую границу.

Они будут помогать польским пограничникам, армии и полиции, сообщает Министерство обороны Польши.

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задание входит строительство и ремонт временных заграждений", - говорится в сообщении.

Эстонцы будут сотрудничать с солдатами из польской "Железной дивизии".

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В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона и инженеры-резервисты двух пехотных бригад.

В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу.

При содействии нелегальной миграции задержаны двое граждан Украины. На отрезке границы возле Дубичей Церковных группа из 30 человек штурмовала границу.

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