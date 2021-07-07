Эстония высылает российского дипломата

Высылка российского дипломата состоится в ответ на действия Москвы. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Эстонии выдворяет российского дипломата в ответ на высылку из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Об этом сообщает портал ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Детали высылки дипломатов также не разглашаются", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

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Леммик подчеркнула, что по оценке эстонского МИД, задержания консула Федеральной службой безопасности во вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения беспочвенны.

"Эстонский дипломат занимался своей обычной работой исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - добавила Леммик.

В среду, 7 июля, российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.