Эстония не будет выдавать визы почти всем россиянам

Эстония наложила санкции до окончания войны. Фото: Pexels

Эстония временно прекращает выдачу виз категории C и D гражданам РФ.

Не будут выдавать новые визы, пока Кремль не прекратит войну против Украины, сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, передает Forbes.

Страна продолжит принимать заявления на получение визы от граждан РФ, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от больных родственников и тех, кто проходть в стране лечение.

Эстония поддерживает перспективы вступления Украины в ЕС. Страна передала украинской армии снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.