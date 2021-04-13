Еще одна вакцина от коронавируса вызвала тромбоз после прививки

Центры по контролю заболеваний и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовали временно приостановить использование вакцины производства Johnson&Johnson.
Об этом говорится в совместном заявлении надзорных ведомств, пишет Reuters.
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Такое решение приняли после того, как у 6 человек после прививки образовались тромбы. Пострадали женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, еще одна находится в больнице в критическом состоянии.
В заявлении говорилось о том, что обнаруженные случаи образования тромбов у пациентов, сделанные прививки вакциной Johnson & Johnson, крайне редки.
Регуляторы считают, что до завершения расследования от применения этой вакцины следует воздержаться.
В США закрыли 2 центра вакцинации от коронавируса, где людей прививали препаратом Johnson&Johnson, из-за побочных эффектов.
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