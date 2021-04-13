Еще одна вакцина от коронавируса вызвала тромбоз после прививки

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 423
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 324
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 756
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3744
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1107
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2907
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
7
3
5
8
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
Видео
Все видео
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 423
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2907
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 855
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 16:09

Еще одна вакцина от коронавируса вызвала тромбоз после прививки

  Комментировать
Еще одна вакцина от коронавируса вызвала тромбоз после прививки
Вакцина Johnson & Johnson вызвала у пациентов тромбы. Фото: ТАСС

Центры по контролю заболеваний и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовали временно приостановить использование вакцины производства Johnson&Johnson.

Об этом говорится в совместном заявлении надзорных ведомств, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca

Такое решение приняли после того, как у 6 человек после прививки образовались тромбы. Пострадали женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, еще одна находится в больнице в критическом состоянии.

В заявлении говорилось о том, что обнаруженные случаи образования тромбов у пациентов, сделанные прививки вакциной Johnson & Johnson, крайне редки.

Регуляторы считают, что до завершения расследования от применения этой вакцины следует воздержаться.

В США закрыли 2 центра вакцинации от коронавируса, где людей прививали препаратом Johnson&Johnson, из-за побочных эффектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще одна вакцина от коронавируса вызвала тромбоз после прививки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Осуществили первый перелет через Атлантику

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 12951
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 8658
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7452
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4590
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4257
Мир
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
 Просмотров: 90
Facebook заблокировал аккаунт города Бич, потому что посчитал название ругательством
Facebook заблокировал аккаунт города Бич, потому что посчитал название ругательством Просмотров: 54
Азербайджан сделал заявление по поводу Армении
Азербайджан сделал заявление по поводу Армении Просмотров: 405
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
5
 Просмотров: 324
Россия планирует отказаться от платежных систем Visa и MasterCard
Россия планирует отказаться от платежных систем Visa и MasterCard Просмотров: 630
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 754
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть