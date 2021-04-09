Еще одна вакцина от коронавируса вызвала резкие побочные эффекты

Центры вакцинации препаратом Johnson & Johnson закрыли из-за побочных реакций у вакцинированных. Фото: iz

В США закрыли 2 центра вакцинации от коронавируса, где людей прививали препаратом Johnson&Johnson, из-за побочных эффектов.

Остановили работу центров в Колорадо и Северной Каролине, пишет The Wall Street Journal.

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4 человека доставили в местные больницы на обследование. К тому моменту в центрах успели вакцинировать более 2,3 тыс. человек.

В Колорадо центр закрыли, когда 11 человек начали жаловаться на побочные реакции. 2 из них госпитализировали. Чаще всего вакцинированные страдали от головокружения и тошноты.

Побочные реакции зафиксировали у 0,62% тех, кто получил прививку вакциной Johnson&Johnson.

Европейское агентство по лекарственным средствам EMA подтвердило связь между вакциной производства компании AstraZeneca и тромбозом.