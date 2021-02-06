Еще одна страна зафиксировала миллион заражений Covid-19

В Нидерландах зафиксировали миллионный случай заражения коронавирусом.
За последние сутки зарегистрировали 4130 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает ТАСС.
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В целом в стране с населением в 17 млн человек меньше чем за год инфекция обнаружили более чем в 1 млн человек.
С 23 января в Нидерландах ввели комендантский час, который действует с 21:00 до 4:30.
В Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Это вторая вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора.
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