Еще одна страна зафиксировала миллион заражений Covid-19

За все время пандемии в стране умерли 14,1 тыс. человек. Фото: Reuters

В Нидерландах зафиксировали миллионный случай заражения коронавирусом.

За последние сутки зарегистрировали 4130 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает ТАСС.

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В целом в стране с населением в 17 млн человек меньше чем за год инфекция обнаружили более чем в 1 млн человек.

С 23 января в Нидерландах ввели комендантский час, который действует с 21:00 до 4:30.

В Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Это вторая вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора.