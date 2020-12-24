Еще одна страна усиливает карантин на Рождество и Новый год

В Албании усилят карантин. Фото: Укринформ

В Албании на время зимних праздников расширят комендантский час.

В Рождество и новогоднюю ночь все заведения будут закрыты, а граждане не смогут выйти из дома без серьезной причины, пишет газета Koha Jonе, ссылаясь на главу министерства здравоохранения страны Огерту Манастирлиу.

С 24 декабря до 4 января запрет на выход из дома будет действовать с 20:30 до 6:00 (сейчас комендантское время в Албании – с 22:00 до 6:00).

Покидать свои жилища в это время можно только из-за работы или по состоянию здоровья. Во время комендантского часа также будут закрыты заведения общепита и клубы.

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"Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно", – сказала Огерта Манастирлиу.

По состоянию на 23 декабря в Албании зафиксировали 54 317 случаев COVID-19 (летальных – 1 117).

В Египте также запретили празднование Нового года, чтобы остановить рост количества случаев коронавируса в стране. Чехия 27 декабря введет самый строгий, пятый, уровень ограничений из-за пандемии.