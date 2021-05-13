Еще одна страна отказалась от вакцины AstraZeneca

Норвегия отказалась от AstraZeneca. Фото: Reuters

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объявила, что страна официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов.

Правительство поддержало приостановку использования вакцины Johnson & Johnson, но предложит ее тем, кто хочет добровольно привиться именно этим препаратом, сообщает The Local.

"Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

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Европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения подчеркивали, что связь между прививкой и образованием тромбов не установлена. Они призвали не прекращать вакцинацию AstraZeneca, так как преимущества вакцинации существенно перевешивают риски.