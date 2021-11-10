Еще одна страна ЕС будет впускать украинских туристов

Хорватия будет пускать украинских туристов. Фото: Pexels

Хорватия решила продолжить пускать украинских туристов.

Сделала это несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить Украину из зеленого списка, написал в Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", - написал Кулеба.

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Для въезда в Хорватию необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, сертификат о вакцинации, медицинскую справку о том, что вы переболели и получили одну дозу вакцины в течение восьми месяцев от заражения коронавирусом.

Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также удалили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.