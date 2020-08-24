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понедельник, 24 августа 2020 21:22

Еще один российский дипломат попался на шпионаже

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Еще один российский дипломат попался на шпионаже
Из Австрии высылают российского дипломата. Фото: ВЗ

Австрия впервые решила выслать из страны российского дипломата.

Его подозревают в промышленном шпионаже, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Россиянин шпионил в компании, которая занимается высокими технологиями. Делал он это в течение многих лет. Для этого заручился поддержкой австрийского гражданина, который впоследствии сдал шпиона руководству.

Теперь дипломат должен покинуть страну до 1 сентября. Его имя не раскрывают.

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В ответ российский МИД вызвал к себе посла Австрии Иоганнеса Айгнера и заявил ему о "решительном протесте", а также объявил "персоной нон грата" одного из австрийских дипломатов.

Недавно Словакия выслала из страны троих российских дипломатов. Сотрудники посольства России в Братиславе нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, были сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью.

В Норвегии правоохранители задержали мужчину, гражданина этой страны, который мог шпионить в пользу России и "сливать" данные о возобновляемой энергетике и нефтяной отрасли страны.

23 января этого года прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже.

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