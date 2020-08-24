Еще один российский дипломат попался на шпионаже

Австрия впервые решила выслать из страны российского дипломата.
Его подозревают в промышленном шпионаже, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.
Россиянин шпионил в компании, которая занимается высокими технологиями. Делал он это в течение многих лет. Для этого заручился поддержкой австрийского гражданина, который впоследствии сдал шпиона руководству.
Теперь дипломат должен покинуть страну до 1 сентября. Его имя не раскрывают.
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В ответ российский МИД вызвал к себе посла Австрии Иоганнеса Айгнера и заявил ему о "решительном протесте", а также объявил "персоной нон грата" одного из австрийских дипломатов.
Недавно Словакия выслала из страны троих российских дипломатов. Сотрудники посольства России в Братиславе нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, были сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью.
В Норвегии правоохранители задержали мужчину, гражданина этой страны, который мог шпионить в пользу России и "сливать" данные о возобновляемой энергетике и нефтяной отрасли страны.
23 января этого года прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже.
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