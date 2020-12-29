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вторник, 29 декабря 2020 21:44

Еще один политик публично вакцинировался от коронавируса

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Еще один политик публично вакцинировался от коронавируса
Камала Харрис публично сделала прививку от Covid-19. Фото: Twitter / Kamala Harris

Новоизбранная вице-президент США Камала Харрис публично сделала прививку от Covid-19.

Она написала об этом в Twitter 29 декабря.

"Сегодня я получила вакцину от Covid-19. Я бесконечно благодарна нашим медицинским работникам, которые сейчас на передовой борьбы с эпидемией, ученым и исследователям, чьи усилия сделали это возможным", - написала Харрис.

Политик призвала американцев принимать вакцину.

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"Если вы можете вакцинироваться - сделайте это. Это о спасении жизней", - добавила она.

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. "Не о чем беспокоиться", - сказал он во время процедуры. Вакцину Pfizer Байдену вкололи в госпитале в штате Делавэр.

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29
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