Еще один мировой техногигант ушел из России

Японская многопрофильная технологическая корпорация Hitachi Group решила временно прекратить свою деятельность в России.

Согласно заявлению компании, есть исключение – продукция и техническая поддержка электрических систем, электрооборудования.

Техногигант среди прочего занимается производством и продажей строительной техники. Продажи этих товаров в России составили около 0,5% от общей выручки компании.

Дочернее предприятие корпорации Construction Machinery ранее уже объявило об остановке экспорта тяжелой техники в Россию, в том числе экскаваторы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал Hitachi прекратить предоставлять свои услуги в РФ еще 8 марта.

"13-й день кровавого российского вторжения в Украину. Я призываю HitachiGlobal прекратить поставлять продукцию и предоставлять услуги в РФ, когда их танки и ракеты убивают мирных украинцев", - написал министр в письме компании.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.