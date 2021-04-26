Еще один итальянский город продает дома по €1

Город Кастильоне-ди-Сицилия / Муниципалитет Кастильоне-ди-Сицилия

Еще один город в Италии решил продавать дома по символической цене в €1 - сицилийский Кастильоне-ди-Сицилия.

Городская власть продает примерно 900 заброшенных домов. Большинство расположены в старых частях города. Около половины в ужасном состоянии. Их продают по символической цене в €1. Остальные в лучшем состоянии. Их оценивают в €4-5 тыс. Об этом пишет CNN.

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Мэр города Антонина Камарда сделал амбициозный проект, чтобы вдохнуть новую жизнь. Населения Кастильоне-ди-Сицилия сократилась с 14 тыс. в начале 1900-х до почти 3 тыс. сейчас.

"Нам нужно спасти огромное архитектурное наследие, полное историей. Много людей уехали, оставив множество старых живописных домов, многие из которых даже относятся к эпохе Возрождения", - говорит мэр.

Кастильоне-ди-Сицилия устанавливает цены на недвижимость в соответствии с их состояния. Если одна и та же собственность вызовет большой интерес, то проведут аукцион.

Проект запущен в марте 2021 года. Он самый большой в своем роде. В городе более 400 объектов недвижимости, находящихся в приличном состоянии и требующих минимального ремонта. Потенциальные покупатели должны составить план, какой дом им нужен, и как его отремонтируют. Они должны завершить ремонт в течение трех лет.

Для выполнения соглашения потенциальные покупатели должны оформить в банке страховой полис на ремонт на сумму €4 тыс. Полис будет стоить новому владельцу €100 в год.

Расположен на скалистых склонах Этны Кастильоне-ди-Сицилия расположен над долиной Алькантара. На склонах растут виноградники, из которых делают вино. Также это хорошее место для походов по рекам, рафтинга, езды на велосипеде.