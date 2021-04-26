Еще один итальянский город продает дома по €1

 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 657
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 1926
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 1611
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
20 Просмотров: 4437
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1188
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
4
3
3
4
Археологи откопали древнее оружие
Археологи откопали древнее оружие
82 человека сгорели в больнице
82 человека сгорели в больнице
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Видео
Все видео
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
Появились кадры зоны отчуждения к годовщине аварии на ЧАЭС
Появились кадры зоны отчуждения к годовщине аварии на ЧАЭС
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 684
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1260
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 612
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 12:53

Еще один итальянский город продает дома по €1

  Комментировать
Еще один итальянский город продает дома по €1
Город Кастильоне-ди-Сицилия / Муниципалитет Кастильоне-ди-Сицилия

Еще один город в Италии решил продавать дома по символической цене в €1 - сицилийский Кастильоне-ди-Сицилия.

Городская власть продает примерно 900 заброшенных домов. Большинство расположены в старых частях города. Около половины в ужасном состоянии. Их продают по символической цене в €1. Остальные в лучшем состоянии. Их оценивают в €4-5 тыс. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купил дом на Сицилии за €1

Мэр города Антонина Камарда сделал амбициозный проект, чтобы вдохнуть новую жизнь. Населения Кастильоне-ди-Сицилия сократилась с 14 тыс. в начале 1900-х до почти 3 тыс. сейчас.

"Нам нужно спасти огромное архитектурное наследие, полное историей. Много людей уехали, оставив множество старых живописных домов, многие из которых даже относятся к эпохе Возрождения", - говорит мэр.

Кастильоне-ди-Сицилия устанавливает цены на недвижимость в соответствии с их состояния. Если одна и та же собственность вызовет большой интерес, то проведут аукцион.

Проект запущен в марте 2021 года. Он самый большой в своем роде. В городе более 400 объектов недвижимости, находящихся в приличном состоянии и требующих минимального ремонта. Потенциальные покупатели должны составить план, какой дом им нужен, и как его отремонтируют. Они должны завершить ремонт в течение трех лет.

Для выполнения соглашения потенциальные покупатели должны оформить в банке страховой полис на ремонт на сумму €4 тыс. Полис будет стоить новому владельцу €100 в год.

Расположен на скалистых склонах Этны Кастильоне-ди-Сицилия расположен над долиной Алькантара. На склонах растут виноградники, из которых делают вино. Также это хорошее место для походов по рекам, рафтинга, езды на велосипеде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще один итальянский город продает дома по €1». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 14292
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11512
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 6444
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6435
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6363
Мир
Деятельность штабов Навального в России приостановили, дело рассматривают в закрытом режиме
Деятельность штабов Навального в России приостановили, дело рассматривают в закрытом режиме Просмотров: 18
От коронавируса в стране каждые 4 мин умирает человек
От коронавируса в стране каждые 4 мин умирает человек Просмотров: 153
Вышеградская группа собирается на экстренное заседание из-за агрессии России
Вышеградская группа собирается на экстренное заседание из-за агрессии России 1 Просмотров: 396
Открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост
Открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост Просмотров: 171
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах Просмотров: 216
Больше всего комментируют
20
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
2
"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"
Голосов: 459
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть