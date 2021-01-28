ЕС восстановил пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 MAX

Европейский Союз, США, Канада и Великобритания сняли запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MАХ. Она была приостановлена после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. Тогда погибли почти 350 человек.
В британском Агентстве по авиабезопасности ЕС (EASA) уверены в безопасности самолетов, пишет Reuters.
Ранее эксперты установили неисправность компьютерной системы.
По словам исполнительного директора EASA Патрика Кая, была проведена независимая проверка, начиная от программного обеспечения кабины до технического обслуживания и обучения пилотов.
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"Мы продолжим внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX, когда самолет возобновит работу", - добавил он.
В то же время эксплуатацию восстановили и в Великобритании. Решение было принято в связи с совершенствованием технических характеристик самолетов и изменении программы подготовки пилотов.
Аналогичные решения приняли в США и Канаде.
Компания Boeing прекратила сборку пассажирских самолетов серии 737 MAX после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибло 346 человек.
Так, 10 марта 2019 борт авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке.
В октябре 2018-го индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж.
В феврале 2020 компания обнаружила в этой модели самолетов новую проблему, связанную с программным обеспечением.
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