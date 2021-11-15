ЕС утвердил новые критерии санкций в отношении Беларуси

Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Фото: REUTERS

Министры иностранных дел стран Европейского Союза официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

Но списки физических и юридических лиц сегодня не обнародуют. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня также будет достигнуто политическое соглашение о введении дополнительных санкций", - написал Йозвяк.

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Сегодня перед началом встречи глав МИД стран ЕС верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что совет министров должен расширить санкции в отношении Беларуси.

"Собираемся утвердить новый пакет санкций против белорусских граждан, ответственных за происходящее в стране. Должны создать большие рамки для того, чтобы ввести и санкции в отношении других людей, авиакомпаний, туристических агентств и всех вовлеченный в этот незаконный наплыв мигрантов на наши границы", - сказал он.

Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. 10 ноября сообщали, что под санкции попадут около 200 человек, в том числе диктатор и его сыновья, а также более 10 учреждений и компаний.