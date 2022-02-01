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среда, 02 февраля 2022 00:07

ЕС сменил правила въезда для туристов

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ЕС сменил правила въезда для туристов
Евросоюз сменил правила въезда. Фото: Reuters

Евросоюз изменяет правила въезда для туристов от 1 февраля 2022 года.

Теперь ключевым станет индивидуальный санитарный статус путешественника, а не эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает ТСН.

По новым правилам, в первую очередь, будут смотреть на документы туриста. Так, могут попросить предоставить свидетельство о полной Covid-вакцинации, о бустерной дозе (если со дня последней прививки прошло более 250 дней) отрицательный ПЦР-тест или справку об выздоровлении.

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Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС, если они приехали из стран, где вирус циркулирует не на очень высоком уровне.

В разных государствах требования к путешественникам могут несколько отличаться. Проверять их украинцам рекомендуют на сайте МИДа, где работает интерактивная карта.

Назвали топ-10 стран, граждане которых чаще всего ездили в Украину в течение прошлого года. Больше всего в Украину ездили граждане Молдовы. Более 1,05 млн. туристов оттуда посетили страну за прошлый год. На втором месте граждане России – 518 тыс., а на третьем – Польша с 310 тыс.

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