ЕС продлил санкции против России на полгода

Страны ЕС на саммите 10 декабря, четверг, дали политическое согласие на продолжение экономических санкций против России.

Об этом сообщил прессекретар председателя Евросовета Баренда Лейтсо в Twitter.

"На Европейском совете есть соглашение о продлении санкций против России", - написал он.

Санкции в отношении России действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действия РФ против Украины. С тех пор ЕС каждые полгода продлевает ограничения.

