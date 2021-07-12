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понедельник, 12 июля 2021 13:00

ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев

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ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев
ЕС продлил санкции против России. Фото: promoteukraine.org

Европейский Союз принял решение продлить на шесть месяцев санкции против России за дестабилизацию Украины.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил продолжить целевые санкции против отдельных экономических секторов Российской Федерации на следующие шесть месяцев: до 31 января 2022 года. Это решение выходит из последней оценки состояния имплементации Минских договоренностей, которые изначально должны были быть выполнены до 31 декабря 2015-го, во время Европейского совета 24-25 июня 2021", - говорится в сообщении.

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Россия не выполнила Минские соглашения, поэтому европейские лидеры единогласно приняли решение продлить экономические санкции.

Первые санкции против России Евросоюз ввел 30 июня 2014 года в ответ на действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014-го и в марте 2015 года. Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским финансовым институтам, прямые и косвенные импорт, экспорт или передачу всех оборонных материалов, поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Европейский Союз утвердил продление пакета экономических санкций против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Санкции длятся семь лет.

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