"ЕС не выстрелит себе в ногу, это не Украина" - Лукашенко о возможности остановки транзита газа

Лукашенко прокомментировал остановку транзита газа. Фото: Белсат

Белорусский диктатор Александр Лукашенко высказался об угрозе санкций в отношении транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа".

Он считает, что "европейцы не выстрелят себе в ногу, как украинцы", сообщает Sb.by.

Санкции Запада против Минска он назвал "попыткой рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики".

Он отметил, что одной из целей Запада и "белорусских беглецов" является удар по передовым предприятиях страны. Мол, они хотят ухудшить ситуацию в стране.

"Не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет нужды этого делать. Они не Украина. Поэтому не думаю, что они возьмутся за этот рычаг", - цинично заявил Лукашенко.

"Это им уже тогда очень дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только с Беларусью, но и с Россией. А с Россией, они понимают, лучше не иметь дела", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко клянчит у Путина организовать авиасообщение в Крым

"Ямал - Европа" - это российский газопровод длиной 4196 километров. Проходит через территорию России, Беларуси (575 километров), Польши и Германии.