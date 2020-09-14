ЕС не признает результаты выборов в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает результаты так называемых выборов в оккупированном Крыму. Фото: REUTERS

Европейский Союз заявил, что не признает результаты так называемых местных и региональных выборов на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя, которые РФ провела 13 сентября.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которое опубликовали на сайте Европейской службы внешних дел.

"Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует представлять Крым и Севастополь, не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Через 16 лет после подписания договора о дружбе, в 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории. В конце февраля - начале марта 2014-го переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков захватили Крымский полуостров. Враг воспользовался моментом смены власти в Украине после революционных событий. 16 марта в Крыму прошел псевдореферендум, Россия аннексировала полуостров.