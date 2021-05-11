ЕС не хочет роста напряжения в отношениях с РФ - чиновник

Боррель заявил о напряжении отношений между ЕС и РФ. Фото: Reuters

Страны Европейского Союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с Россией.

Пока нет единогласного решения касательно высылки из разных стран ЕС российских дипломатов, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-общения с министрами МИД Евросоюза.

"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского Союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но одновременно стараться не увеличивать напряженность", – заявил Боррель.

Европейский совет 25 мая проведет внеочередную встречу, на которой обсудят вопросы взаимоотношений между ЕС и Россией. Сейчас, по словам Борреля, в повестке дня не стоит вопрос высылки российских дипломатов.

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