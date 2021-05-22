ЕС может начать делать заявления без учета Венгрии

Такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе". Фото: pixabay.com

После серии вето Венгрии по ряду вопросов в Евросоюзе рассматривают возможность начать делать заявления от имени 26 стран-членов, а не всех 27.

В апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая - отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте. Часть блока недовольна действиями Венгрии на уровне ЕС по международным делам, пишет Euractiv со ссылкой на заявление одного из дипломатов Евросоюза.

"Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам, но не можем согласиться с 27 членом. Это нехорошо. Есть возможность делать заявления на 26-м шаге, но это нежелательно", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе".

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В пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение Евросоюза о торговле со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, поскольку это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке. Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки", в которую, кроме нее, входят Словакия, Чехия и Польша не выслала российских дипломатов из солидарности с Чехией. Польша и Словакия же объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.